Глава кузбасского парламента принял участие в голосовании

Участие в голосовании принял председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров, передает портал Infox.

По словам Вячеслава Петрова, у него очень напряженный рабочий график, поэтому он решил выполнить свой гражданский долг в самом начале рабочего дня.

«На избирательном участке оживленно, но члены избирательной комиссии тщательно следят за соблюдением санитарных норм <…>. Наблюдатели контролируют выполнение избирательного законодательства», — обратил внимание Петров.