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    17 сентября 2021, 12:22

    Глава кузбасского парламента принял участие в голосовании

    Артур Блянихов

    Участие в голосовании принял председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров, передает портал Infox.

    По словам Вячеслава Петрова, у него очень напряженный рабочий график, поэтому он решил выполнить свой гражданский долг в самом начале рабочего дня.

    «На избирательном участке оживленно, но члены избирательной комиссии тщательно следят за соблюдением санитарных норм <…>. Наблюдатели контролируют выполнение избирательного законодательства», — обратил внимание Петров.