Общество 21 ноября 2023, 13:42 Глава Кузбасса Цивилев побывал на стройке первого за Уралом моста для диких животных

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил строительную площадку Северо-западного объезда города Кемерово, где возводят первый за Уралом экодук — мост для перехода диких животных через автомобильную трассу. Об этом сообщил «Царьград».

По словам главы региона, на месте объекта у лосей уже многие годы проходила тропа.

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«Мы стараемся уделять особое внимание сохранению уникальной экосистемы», — заявил Цивилев.

Переправа будет оснащена шумозащитными ограждениями, чтобы зверей не пугали звуки транспорта. Конструкцию длиной 78 метров покроют травой.