Глава Курганской области сделал 31 декабря выходным

Глава Свердловской области сделает 31 декабря выходным днем в регионе Подробнее

По информации издания, рабочий день перенесли на субботу 28 декабря.

Ранее на личной странице в Instagram Шумков открыл голосование. Пользователям предлагалось решить, должно ли 31 декабря стать выходным днем. Большинство проголосовало за предпраздничный отдых.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев также заявил, что в регионе 31 декабря будет выходным для государственных служащих и сотрудников бюджетных учреждений.