Глава Курганской области сделал 31 декабря выходным
Губернатор Курганской области Вадим Шумков официально объявил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт областного правительства.
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По информации издания, рабочий день перенесли на субботу 28 декабря.
Ранее на личной странице в Instagram Шумков открыл голосование. Пользователям предлагалось решить, должно ли 31 декабря стать выходным днем. Большинство проголосовало за предпраздничный отдых.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев также заявил, что в регионе 31 декабря будет выходным для государственных служащих и сотрудников бюджетных учреждений.