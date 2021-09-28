Руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал западную ветряную и солнечную энергетику, которую относят к зеленым технологиям, аферой XXI века. Он сравнил ее с «криками об озоновой дыре».

«Альтернативная энергетика — если это не обман, то это тоже сложная история, афера», — сказал он в интервью ведущему Дмитрию Киселеву для программы «Вести недели». Он привел пример Германии, которая покрыта солнечными батареями.

«Значит, вы закрываете плодородную землю, у вас нарушается экология. Одно дело — вы на крышу поставили, но вы закрываете плодородные поля», — отметил он.

По его мнению, опасность представляют и ветрогенераторы, которые крутятся с частотой четыре герца и создают инфразвук. Инфразвук, в свою очередь, является оружием. Например, есть военный генератор инфразвука.

«Значит, у вас от того, что вы пускаете, кроты вылезают из нор, птицы на лету падают. Надо это понимать. Экология страдает определенно», — добавил он.

Ковальчук назвал другой колоссальной аферой озоновую дыру. Ведь долгое время рассказывали, что человечество умрет от радиации, но этого не случилось.

«Это была колоссальная афера, на которой компании типа Dupont заработали сотни миллиардов долларов на том, что они в баллончиках во всех и в холодильниках фреон заменили на другое дело», — подчеркнул гендиректор Курчатовского института.

Он сказал, что все заявления об озоновой дыре нужны были для создания искусственным образом рынков сбыта. По его словам, сегодня предпринимателям нужна новая «озоновая дыра», ей является вопрос о потеплении климата.