Глава КС предупредил о риске вторжения законодательной власти в сферу прав человека

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин выразил мнение, что при угрозах терроризма, пандемий и различных кризисов увеличивается опасность произвольного вторжения законодательной власти в права человека. Зорькин отметил, что законодательные меры должны быть соразмерны угрозам, при этом они не должны вести к нарушению конституционных прав.

«В подобных ситуациях у органов государственной власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства», — сказано в статье Зорькина «Под знаком основного закона», которая вышла в «Российской газете».

Председатель суда отметил, что легкий путь усиления ограничений прав и свобод человека далеко не всегда является верным. По его мнению, меры борьбы с разного рода угрозами, вводимыми федеральным законом, должны быть оправданы защитой конституционных ценностей, а также соразмерны степени опасности для них. Меры не должны привести к нарушению конституционных прав и свобод.

Зорькин подчеркнул, что противодействие любым угрозам в государстве должно осуществляться в пределах ограничений, которые заданы доктриной защиты прав человека. По его словам, Конституционный суд выработал свою позицию, которая касается допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина.

«При решении вопроса о критериях ограничения федеральным законом конституционных прав человека суд исходит из того, что конституция содержит принципиальные требования, касающиеся правомерности ограничения этих прав», — заявил глава КС.

О напомнил, что в Конституции РФ важный смысл заложен в часть 2 статьи 55. В ней говорится о том, что не должны издаваться законы, которые отменяют или умаляют права и свободы человека и гражданина.