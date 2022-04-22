Глава крымских татар Умеров предложил объединить полуостров и юг Украины в КФО

После зачистки юга Украины от националистов Россия может воссоздать Крымский федеральный округ (КФО). Такое предложение выдвинул глава Региональной национально-культурной автономии местных татар Эйваз Умеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он сказал, что восстановление КФО поможет освобожденным территориям быстрее адаптироваться к условиям российской экономики. Также эти регионы ускорят свою интеграцию в пространство РФ.

О том, что после второго этапа спецоперации юг Украины и Донбасс могут войти в состав РФ, сообщил замкомандующего Центральным военным округом Рустам Миннекаев.

По его словам, это позволит России продолжить работу по двум направлениям. С одной стороны — прокладка сухопутного коридора в Крым. Этот путь позволит Вооруженным силам РФ воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ. По другому направлению Россия будет прорабатывать сообщение с Приднестровьем. Из региона нередко приходят сообщения о притеснении русскоязычного населения.