Уточняется, что ремонт объекта, получившего федеральное значение, длился год и три месяца. «Ласточкино гнездо» давно является одним всем известных символов крымского полуострова. Аксенов высказал слова благодарности всем специалистам, которые принимали участие в реставрации.

Замок расположен рядом с Ялтой, его возвели в 1912 году на краю мыса Ай-Тодор на высоте 40 метров.

Ранее болгарская газета выпустила статью с мнением китайских аналитиков о возможности Украины «захватить» Крым. Публикация собрала большое количество комментариев жителей страны, высмеивающих планы Киева.

Статья с рассуждениями китайцев вышла в болгарской газете «Факты». По словам иностранных экспертов, Украина не обладает достаточной решительностью и силами, чтобы провести столь сложную военную операцию. Кроме того, западные партнеры не одобрят подобный шаг Киева, а Москва жестко ответит на посягательство на территорию своей страны.