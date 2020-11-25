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    25 ноября 2020, 14:49

    Глава Крыма в прямом эфире открыл «Ласточкино гнездо» после ремонта

    Полина Петрова

    Глава Крыма Сергей Аксенов в прямом эфире официально открыл дворец-замок «Ласточкино гнездо» после реставрационных работ, информирует ИА Nation News.
    Глава Крыма в прямом эфире открыл «Ласточкино гнездо» после ремонта

    Уточняется, что ремонт объекта, получившего федеральное значение, длился год и три месяца. «Ласточкино гнездо» давно является одним всем известных символов крымского полуострова. Аксенов высказал слова благодарности всем специалистам, которые принимали участие в реставрации.

    Замок расположен рядом с Ялтой, его возвели в 1912 году на краю мыса Ай-Тодор на высоте 40 метров.

    Ранее болгарская газета выпустила статью с мнением китайских аналитиков о возможности Украины «захватить» Крым. Публикация собрала большое количество комментариев жителей страны, высмеивающих планы Киева.

    Статья с рассуждениями китайцев вышла в болгарской газете «Факты». По словам иностранных экспертов, Украина не обладает достаточной решительностью и силами, чтобы провести столь сложную военную операцию. Кроме того, западные партнеры не одобрят подобный шаг Киева, а Москва жестко ответит на посягательство на территорию своей страны.