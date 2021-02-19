Глава Крыма назвал положительные стороны сильного снегопада

Обрушившиеся на Крым обильные снегопады пополнят запасы воды в условиях дефицита. Как сообщило РИА «Новости», об этом в беседе с журналистами заявил глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что особенно много осадков выпало на восточной части полуострова. По предварительной оценке, за ночь выпало до 20 миллиметров.

«Осадки колоссальные. Для нас это плюс. Крым без воды, и в нынешних условиях это для нас дополнительная возможность пройти дальнейший сезон при наличии водных источников», — заявил Аксенов.

RT со ссылкой на главу республики уточнил, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Движение по Крымскому мосту восстановят в ближайшее время, как только трассу расчистят от снега.

На автостанции в Керчи организовали раздачу горячего питания водителям и пассажирам автобусов. Все они получают необходимую помощь.

«Вдоль трассы готовы 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3300 человек. К развертыванию готовы более 40 пунктов обогрева МЧС России», — рассказал Аксенов. Уборкой снега в пострадавших районах занимаются почти 200 человек и 60 единиц техники.