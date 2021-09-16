Глава Крыма назвал «дном» и «отстоем» популярных среди российской молодежи блогеров

Популярных у российской молодежи блогеров и звезд шоу-бизнеса, вошедших в составленный ранее рейтинг доверия, глава Крыма Сергей Аксенов назвал «дном» и «отстоем».

«Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди — блогеры, шоу-бизнес <…> Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня — там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой», — отметил глава региона в эфире канала «Крым 24».

Сейчас, по словам Аксенова, пропаганда быстрого заработка поставлена «на поток», а просмотры и деньги получают за показ какой-либо части тела и высказывания «матом».

«Ни работать не надо, ни ответственности <…> Бездельники и тунеядцы. Поэтому подготовка кадров — сегодня основной вопрос», — заключил глава Крыма.

В конце августа стало известно, что российский музыкант Моргенштерн возглавил рейтинг доверия молодежи. На втором месте в рейтинге инфлюенсеров среди россиян в возрасте 14–21 лет — Егор Крид, на третьем — Антон Птушкин. Также в топ-10 попали Анастасия Ивлеева, Константин Ивлев, Тимати, Артем Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Борисов и Ида Галич.

Участников опроса попросили назвать семь человек, при этом под номером один в их списке должна быть та медийная персона, к которой респондент испытывает наибольшее доверие.