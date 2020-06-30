Глава Крыма: мы пока не фиксируем рост цен

«Мы пока не фиксируем рост цен», — обратил внимание Аксенов.

По его словам, большинство гостиниц перенесло на другие месяцы брони апреля-июня без доплат. Были и такие, кто снизил стоимость, чтобы не потерять гостей.

Глава региона добавил, что есть некоторые топовые объекты премиум-сегмента, которые в зависимости от спроса могут повышать цены.

«Мы всегда говорим, что Крым интересен именно тем, что предлагает большой выбор различных видов отдыха и, соответственно, ценовых предложений», — напомнил Аксенов.