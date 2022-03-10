Глава Кронштадтского района рассказал о планах по развитию региона

Глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о том, какие инфраструктурные планы будут реализованы в регионе в ближайшее время. Об этом написал «Петербургский дневник».

«Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым приняты все необходимые решения по развитию улично-дорожной сети Кронштадта. Из федерального бюджета выделено более трех миллиардов рублей на реконструкцию путепроводной развязки на въезде в Кронштадт. Это федеральный объект. Идет проектирование, оно закончится в этом году. В начале 2023 года начнется строительство», — сообщил Довганюк, отвечая на вопрос о транспортной доступности.

Также власти планируют реконструировать улицы Адмирала Грейга и Литке. Параллельно начнется строительство дороги — дублера Кронштадтского шоссе с отдельным выходом на Кольцевую автодорогу в районе терминала «Моби Дик».

В исторической части существенных изменений не планируется, поскольку все здания находятся под охраной ЮНЕСКО. Единственное, чем озабочены власти, это создание платных парковок и введением ограничений на въезд.

В ближайшее время Минобороны РФ планирует построить здесь военно-научный центр. Также планируется строительство школы на 550 мест, детского сада на 150 мест и поликлиники.

В Кронштадте на Пролетарской улице частные инвесторы отремонтировали дом Лазарева, где хотят открыть гостиницу. Совсем недавно здесь заработал хостел, открываются новые точки общественного питания разного уровня.