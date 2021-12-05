Глава Красного Креста заявил об отсутствии у организации доступа к границе в Польше

Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) Франческо Рокка выразил собственное мнение о кризисе на российско-белорусской границе. Он отметил, что у его организации нет доступа к эпицентру ситуации с мигрантами из Африки и Ближнего Востока со стороны Польши.

В эфире RT Рокка сказал, что европейское сообщество реагирует на ситуацию очень эмоционально. «К сожалению, у нас нет доступа к границе в Польше, о котором мы просили. И это факт. У нас есть доступ только к белорусской стороне», — сказал он.

При этом Рокка не считает, что ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе можно назвать кризисом. Он выразил мнение, что сейчас там находятся только «несколько сотен» человек, которые уже отчаялись. Рокка высказал сомнения в целесообразности созыва из-за этого Совета Безопасности ООН.

Рокка напомнил, что в последнее время звучат мнения об использовании мигрантов в геополитических целях. В целом он считает, что такие рассуждения могут иметь под собой реальную подоплеку, но это не касается именно ситуации на границе Белоруссии и Польши. Скорее, по его мнению, это все применимо к обстановке, которая складывается между Турцией и Грецией. А также к тому, что «сейчас происходит между Великобританией и Францией».

Рокка добавил, что у многих беженцев есть в Европе родственники, а потому его организация активно взаимодействует с правительствами разных стран, чтобы помочь людям воссоединиться с членами своих семей.