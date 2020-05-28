Глава Краснодарского края: положительная тенденция по коронавирусу позволила открыть санатории

Кондратьев обратил внимание на сведения оперативного штаба. Согласно статистике, количество выздоровевших в регионе превышает число заразившихся. Власти посчитали возможным открыть санатории в прибрежных городах и Славянском районе Краснодара.

«Всего — порядка 200. Все они обязаны строго соблюдать все регламенты Роспотребнадзора. Санатории должны будут организовывать трансфер гостей, контролировать их перемещение. Информировать обо всех приезжающих местную администрацию. При этом гости должны иметь, в том числе справку об отсутствии коронавируса», — добавил губернатор.