Глава Котельников встретился с жителями микрорайона Белая Дача

После выхода из самоизоляции глава Котельников Сергей Жигалкин впервые после долгого перерыва лично встретился с горожанами. Он ответил на накопившиеся вопросы жителей микрорайона Белая Дача, рассказал про строительство новых социальных объектов и проверил состояние придомовых территорий.

«У нас заканчивается режим самоизоляции и, соответственно, мы возвращаемся непосредственно к общению с жителями во дворах. Это что бы погрузиться в полноту проблем жителей и никогда так не узнаешь то, что интересует жителей, как ни при тесном общении во дворе», — заявил Жигалкин.

На вопрос многодетной матери о новой школе он ответил, что ее построят уже к 2023 году. Жигалкин добавил, что в планах руководства города облагородить местный пруд

Во время обхода придомовых территорий выявили несколько проблем: мусор возле магазина, неухоженные кусты и газоны. Жигалин поручил определить ответственного за уборку каждого микрорайона в Котельниках.

Затронули во время беседы и тему организации избирательных пунктов для голосования по Конституции во дворах. Жители отметили, что это очень удобно. Не надо никуда далеко идти, нужно просто спуститься из квартиры на улицу и прихватить с собой паспорт. Жигалкин ответил на все интересующие местных жителей вопросы.В планах городских властей систематические выезды во дворы. Такая практика поможет выявить все проблемы, поставить задачи и выполнить их.