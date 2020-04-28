Глава Комздрава вышел на работу после отрицательных тестов на коронавирус

Лисовец отправился на госпитализацию 21 апреля после того, как обнаружил у себя симптомы ОРВИ. Первый тест на коронавирус показал положительные результат, а вот все последующие были отрицательными. Через два дня его отправили лечиться домой. Теперь Лисовец вышел на работу.