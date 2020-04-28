Глава Комздрава вышел на работу после отрицательных тестов на коронавирус
Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец был неоднократно проверен на коронавирус и уже вышел на работу. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ведомство.
Лисовец отправился на госпитализацию 21 апреля после того, как обнаружил у себя симптомы ОРВИ. Первый тест на коронавирус показал положительные результат, а вот все последующие были отрицательными. Через два дня его отправили лечиться домой. Теперь Лисовец вышел на работу.