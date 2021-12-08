Глава «Коммунистов России» Сурайкин отреагировал на предложение снести памятники Ленину

Председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин резко отреагировал на заявление о возможном сносе памятников Ленину по всей России. Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе высказал мнение, что памятники вождю будут снесены, поскольку Ленин не является положительной фигурой в истории, написала Pravda.Ru.

По мнению Сурайкина, памятники Ленина являются «произведениями искусства», поэтому сносить их не будут. Кроме того, по его словам, отношение к фигуре Ленина у россиян положительное.

«Российский народ помнит, сколько Ленин сделал для того, чтобы страна пошла вперед семимильными шагами, чтобы для каждого простого человека в России, а потом в Советском Союзе была возможность иметь бесплатное образование, медицину, достойную старость, свободу выбора профессии и многие другие вещи», — считает коммунист.