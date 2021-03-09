Глава «Коммунистов России» раскритиковал звезд, которые идут в политику

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин раскритиковал медийных личностей, которые решают стать депутатами Госдумы. По его мнению, неподготовленным людям нельзя заниматься парламентской работой без специальной подготовки, сообщило радио «Говорит Москва».

«Сначала должны быть убеждения, желание работать в интересах простых людей. Честно скажу, за долгие годы политической борьбы, опыт показал, что, когда в депутаты идут различные медийные личности, ничего из этого хорошего не получается», — уточнил Сурайкин.

Чтобы проекты, которые будет принимать парламент, работали в интересах народа, важно понимать хотя бы, как их писать. Как он считает, избиратели начали понимать, что из всех телезвезд и спортсменов получаются «очень посредственные» депутаты.