Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции по туризму среди ведущих российских центров. Недавно Северная столица вместе с Москвой придумали общий проект «Два города — миллион впечатлений» для развития и поддержания турпотока. О том, в чем его суть, рассказал глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев, написали «Невские новости».

По словам специалиста, идея программы очень проста. Жители Петербурга посещают Москву, а москвичи едут в Северную столицу. Смысл проекта заключается в привлечении большего количества туристов из российских городов-миллионников. Совместные усилия двух столиц позволят на 10–20% увеличить количество гостей и сохранить оборот в туристической отрасли.

В программу включены 30 туристических маршрутов и 45 кросс-региональных проектов. Совместный календарь включил в себя 50 различных событий в двух городах, 60 петербургских и московских отелей. А в поездах «Сапсан» туристам показывают проморолик совместного проекта.

Корнеев отметил, что ресурсы, на которых собраны пакетные предложения для самостоятельных туристов в рамках программы, набирают около 700 тысяч посещений каждый месяц.