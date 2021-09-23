Глава комитета по образованию Ленинградской области ушел со своего поста

Пост председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области покинул Сергей Тарасов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По данным издания, с 22 сентября Сергея Тарасова назначили ректором Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Он возглавил профильный комитет в 2008 году. До этого он работал заместителем директора гимназии, учителем, а также руководил психолого-педагогическим медико-социальным центром.

«С сегодняшнего дня приступаю к работе в должности исполняющего обязанности ректора РГПУ им. А. И. Герцена — учреждения, выпускником которого являюсь и с которым во многом связан мой профессиональный путь», — рассказал Тарасов в соцсетях.