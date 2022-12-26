Общество 26 декабря 2022, 12:29 Глава комитета Госдумы по по финансовому рынку Аксаков: по итогам года объем ВВП России сократится менее чем на 3%

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с RT рассказал, что по итогам 2022 года объем ВВП России сократится менее чем на 3%.

«В целом экономический спад есть, но он во многом связан не с проблемами внутреннего потребления, а с внешними факторами. Западные страны ввели множество торговых ограничений и отказываются от покупки российской продукции», — сообщил Аксаков.

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В 2023 году этот показатель может вырасти на 1,5% даже в условиях санкционного давления, считает эксперт. По его словам, предприятия наращивают производство и переориентируют экспорт в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

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