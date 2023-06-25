Общество 25 июня 2023, 18:29 Глава комитета Госдумы по обороне заявил о работе над законом о регулировании ЧВК Глава комитета по обороне Картаполов: закон о регулировании ЧВК нужно ввести в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что в России должен действовать закон о регулировании ЧВК. Его слова привели «Ведомости».

По словам парламентария, Госдума уже начала работать над этим. Он добавил, что судьбу ЧВК «Вагнер» не определили, но запрещать ее не нужно, ведь это боеспособное подразделение. К тому же есть вопросы к руководству ЧВК, а не к его бойцам.

Реклама

Картополов ранее сообщал, что многие вещи, касающиеся выполнения частными военными организациями задач в зоне спецоперации, уже урегулировали. Теперь нужно определить, что такое ЧВК, их роль и место в правовой структуре.

Депутаты Госдумы одобрили закон, который разрешает отбывшим наказание людям претендовать на военную службу по контракту. Авторами предложения выступили глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все бойцы в зоне СВО являются защитниками России.