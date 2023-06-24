Общество 24 июня 2023, 15:07 Глава комитета Госдумы по обороне оценил возможность введения военного положения Глава комитета по обороне Картаполов: не нужно ждать военного положения в Москве РИА «Новости»

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что во введении военного положения в Москве нет никакой необходимости. Его слова привел РБК.

«Не нужно ждать военного положения. В Москве и Московской области вполне достаточно уже принятых мер. Они обеспечивают функционирование муниципальных и государственных структур. В Ростове ситуация чуть другая, но необходимости в таких мерах нет и там», — сказал парламентарий.

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Картополов отметил, что жителям столичного региона нужно спокойно продолжать свой привычный образ жизни.

«Режим КТО заключается в усилении охраны некоторых объектов. Условно, поставят дополнительные полицейские посты. Где-то появится усиление охраны, где-то ограничат движение пешеходов и транспорта. Плюс силовики могут досмотреть транспорт или попросить предъявить документы. Поэтому беспокоиться не нужно», — добавил он.

В субботу утром в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.