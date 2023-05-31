Общество 31 мая 2023, 22:11 Глава комитета ГД решил уйти с должности для участия в СВО Глава комитета ГД по охране здоровья Хубезов решил уйти с должности для участия в СВО РИА «Новости»

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов принял решение отправиться в зону СВО и попросил освободить его от должности председателя. Об этом депутат заявил на заседании генсовета «Единой России», его слова привело РИА «Новости».

На должность главы комитета Хубезов предложил своего заместителя — депутата Госдумы Бадму Башанкаева.

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«В окопах сидят наши дети, они отдают за нас свои жизни. Я обязан быть рядом <…>. Я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья <…>, чтобы я смог поехать на фронт», — заявил Хубезов на заседании партии.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пожелал главе комитета успехов в «благородной миссии».

Дмитрий Хубезов вместе с группой депутатов Госдумы отправился в зону СВО в сентябре 2022 года. Заявление первых четырех парламентариев принял секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.