06 февраля 2024, 17:11
Глава комитета АРПП Михайлов: российский магазин приложений NashStore не появится на iPhone
Российский магазин приложений NashStore будет невозможно установить на iPhone из-за нежелания Apple. Такое заявление сделал руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Николай Михайлов в беседе с ИА НСН.
По его мнению, нет таких инструментов, которые убедили бы «яблочную» компанию разместить программу, созданную в РФ.
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«NashStore — это такое же приложение, как и любое другое. Его разработка не такое хитрое дело», — добавил эксперт.
Он также отметил, что единственным вариантом является создание отечественных телефонов, куда можно скачивать российские приложения.
iPhone
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