Общество 17 ноября 2023, 23:25 Глава Коми возмутился нежеланием местных предпринимателей использовать Z-символику Глава Коми Уйба: перевозчики отказались клеить слоганы из-за риска вандализма РИА «Новости»

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Государственные перевозчики Республики Коми отказались клеить на транспорт наклейки с патриотичными слоганами из опасения, что им разобьют стекла. Глава региона Владимир Уйба в Telegram-канале возмутился поведением бизнесменов и призвал граждан республики быть патриотами не на словах, а на деле.

Губернатор отметил, что в ходе общения с раненными в зоне СВО бойцами в госпитале он услышал от них вопросы, почему на улицах города нет баннеров с защитниками Отечества, а молодежь продолжает ходить на дискотеки, пока в зоне СВО гибнут солдаты. Уйба возмутился, что им нечем ответить, все рекламные площади заняты бизнесом, который не желает проявлять патриотизм, а заботится «только о наживе».

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Государственные перевозчики отказались клеить на транспорт наклейки с лозунгами «Zа наших», «Zа Россию», «Zа Победу» из опасения, что им разобьют стекла. Уйба назвал такое поведение недопустимым.

«Это не мелочи. Это составная часть нашего общества. Либо мы граждане и патриоты, либо мы просто числимся ими и говорим, что мы патриоты, потому что так надо сказать», — заявил Уйба.

Глава Коми поблагодарил всех, кто на деле поддерживает защитников Отечества и призвал всех доказывать поступками, что «ребята там на передовой рискуют жизнями не зря».