Общество 12 апреля 2023, 15:39 Глава клининговой компании Савчук: во время генеральной уборки нужно избавиться от сломанных вещей

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Многие люди проводят весной генеральную уборку, и, чтобы она прошла продуктивно, необходимо не бояться выбрасывать ненужное. Об этом «ФедералПресс» рассказала гендиректор ООО «Клининговая Компания Настенька» Анастасия Савчук.

Она посоветовала начать с вещей, которые однозначно подлежат утилизации. Например, с ненужного пластика и сломанных вещей.

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«Первое — выбрасываем одноразовые вещи. Например, пластиковые бутылки, которые ни подо что не пригодятся. Что-то сломанное, разбитое, расколотое (посуда, статуэтки и другое) — это тоже все желательно убрать», — рассказала Анастасия Савчук.

Она добавила, что также следует проверить свой гардероб. Здесь хорошо действует правило: если вещь не носили год, от нее надо избавиться. Ненужную одежду можно кому-то отдать или сдать на переработку.

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