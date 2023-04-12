12 апреля 2023, 15:39
Глава клининговой компании Савчук: во время генеральной уборки нужно избавиться от сломанных вещей
Многие люди проводят весной генеральную уборку, и, чтобы она прошла продуктивно, необходимо не бояться выбрасывать ненужное. Об этом «ФедералПресс» рассказала гендиректор ООО «Клининговая Компания Настенька» Анастасия Савчук.
Она посоветовала начать с вещей, которые однозначно подлежат утилизации. Например, с ненужного пластика и сломанных вещей.
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«Первое — выбрасываем одноразовые вещи. Например, пластиковые бутылки, которые ни подо что не пригодятся. Что-то сломанное, разбитое, расколотое (посуда, статуэтки и другое) — это тоже все желательно убрать», — рассказала Анастасия Савчук.
Она добавила, что также следует проверить свой гардероб. Здесь хорошо действует правило: если вещь не носили год, от нее надо избавиться. Ненужную одежду можно кому-то отдать или сдать на переработку.
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