Глава Карелии посоветовал многодетной матери утеплить квартиру после жалоб на холод

Жительница Питкяранты написала губернатору Карелии Артуру Парфенчикову в соцсетях. Женщина пожаловалась на холод и спросила о начале отопительного сезона. В ответ на это чиновник написал, что «пол в квартире, конечно, нужно утеплять» и добавил, что сегодня есть много различных материалов, и это не дорого. Пресс-секретарь Парфенчикова объяснила такой ответ губернатора.

Ранее скриншоты переписки местной жительницы с руководителем региона Артуром Парфенчиковым были опубликованы в Сети. Пресс-секретарь губернатора региона Марина Кабатюк рассказала изданию «Подъем», что эти скриншоты не видела.

«Могу предположить, что Артур Олегович, видимо, говорил о повышении энергоэффективности, это сейчас самая актуальная проблема для нас», — отметила Кабатюк.

По ее словам, пока не будут установлены стеклопакеты, не сделаны какие-то утепления внутри квартиры, все равно будет холодно. При этом пресс-секретарь карельского губернатора подчеркнула, «мы понимаем, что тот же стеклопакет не каждый может себе позволить», и в каких-то случаях это, в том числе, задача правительства региона.

«Мы, безусловно, будем думать о жилом фонде, именно о тех ситуациях, когда мы видим, что есть жизненные случаи, когда люди по тем или иным причинам собственными силами не могут этого сделать», — рассказала Кабатюк.

Власти Москвы в этом году намерены включить отопление в домах раньше обычного, не дожидаясь стандартного температурного режима, рассказал столичный мэр Сергей Собянин. Такое решение, как уточнил градоначальник, было принято, чтобы жители Москвы меньше простужались. В Подмосковье запускают интерактивную карту, которая покажет даты включения отопления в домах онлайн. Она заработает уже до конца недели. Жители смогут увидеть срок по каждому адресу и подписаться на уведомления.