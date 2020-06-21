Глава Калуги встал на защиту школьниц, танцевавших у мемориала Победы
«Судя по тому, что я увидел, не было там намерений кого-то оскорбить. Место, конечно, значимое для нашего города. Но фонтану более полусотни лет, и в разные периоды времени, например, в советское время, там мальчишки собирали мелочь, в 1990-е годы купались десантники», — сказал глава Калуги Дмитрий Денисов в комментарии РИА «Новости».
По мнению Денисова, к поступку девушек привлечено чрезмерное внимание. Он выразил надежду на то, что «рассудок и здравый подход» помогут разобраться в этой ситуации, а для девушек все закончится хорошо.
Две школьницы из Калуги сняли видео для TikTok с танцами прямо в фонтане мемориала Победы. После того как видео попало в интернет, следователи и полиция начали проверку. Правоохранители заинтересовались условиями жизни и воспитания танцевавших девушек.
На площади Победы в Калуге установлен монумент с георгиевской лентой и статуя Родины-матери. Там же горит Вечный огонь и находится прах неизвестного солдата.