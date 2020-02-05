И. о. мэра Калуги Дмитрий Денисов показал себя жестким человеком. Он предложил пускать в расход недобросовестных застройщиков, а чиновникам-взяточникам отрубать руки. Такие заявления он сделал на закрытой встрече с журналистами, но те все равно слили аудио. В разговоре с «360» чиновник пояснил, что «просто иронизировал».

Издание «Подъем» опубликовало аудиозапись беседы Денисова с представителями ведущих СМИ города. Расстрел, по его мнению, — это лучший способ борьбы с недобросовестными застройщиками. Потом он немного смягчил свою позицию и предложил просто их сечь у позорного столба. А вот коррумпированным чиновникам никакой пощады. Им нужно отрубать руки на площади.

«А чиновникам лучше отрубать руки, если их уличили во взяточничестве, чтобы руки валялись еще неделю на площади в назидание чиновникам, которые допускают подобные преступления», — заявил Денисов.

Сам он пояснил «360», что это был просто сарказм.

«Я просто проиронизировал. Это был определенный сарказм. Что же, мы их (нерадивых застройщиков — прим. ред.) будем расстреливать за то, что они содержат свою площадку в ненормативном состоянии? Понимаете? А СМИ просто эту прямую речь немножко чиканули — обрезали, и осталась та часть, которая свидетельствует о моем специфическом отношении к данного рода административным правонарушениям», — поделился своей версией Денисов.

Он добавил, что про чиновников он сказал то же во время полемики о действующей системе наказания. В России взяточников сурово наказывают. А вообще, рассказал Денисов, эта беседа с представителями СМИ была кулуарной. Никаких публикаций после нее никто делать был не должен. Согласования никакого не было. Про отрубание рук — это был пример про Средневековье. Современные методы наказания как раз не могут быть такими.