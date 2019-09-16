Глава Калмыкии предложил создать национальные эмодзи

Они заглянут тебе прямо в душу. Нейросеть превратила эмодзи в жуткие лица людей 👹 Подробнее

«Жизнь каждого из нас должна быть гармоничной — только тогда мы в итоге будем эффективны. Поэтому не забывайте вкладывать в себя, в свое здоровье, семью, друзей, в свою родину! Вот тут идея появилась. Есть у нас IT-шники, которые могли бы разработать наши национальные эмодзи?» — спросил Хасиков.

Глава Калмыкии отметил, что после выборов многие ждут перемен немедленно, но так не бывает.

При этом он сообщил, что благодаря федеральному центру перемены уже есть, и отражается это на информационных ресурсах.

«Кстати, в очередной раз призываю и рекомендую всем органам власти Калмыкии более ответственно и качественно (особенно главам районов!) информировать жителей республики о планах и о результатах проделанной работы», — добавил глава Калмыкии.

В единый день голосования, который состоялся 8 сентября, Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии. Его кандидатуру поддержали почти 83% избирателей.