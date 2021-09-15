facebook_pixel
    15 сентября 2021, 18:43

    Глава ЯНАО выступит на пленарной сессии нефтегазового форума в Тюмени

    Артур Блянихов

    Нефтегазовый форум продолжается в Тюмени. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит на главной пленарной сессии по теме «Новая промышленная политика страны». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

    Дмитрий Артюхов, вице-премьер России Юрий Борисов и прочие участники форума осмотрели экспозицию, на который представлены инновационные проекты более чем 60 отечественных компаний. Отмечается, что нефтегазодобывающие предприятия Ямала уже применяют некоторые из технологий.