Глава ЯНАО выступит на пленарной сессии нефтегазового форума в Тюмени

Нефтегазовый форум продолжается в Тюмени. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит на главной пленарной сессии по теме «Новая промышленная политика страны». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Дмитрий Артюхов, вице-премьер России Юрий Борисов и прочие участники форума осмотрели экспозицию, на который представлены инновационные проекты более чем 60 отечественных компаний. Отмечается, что нефтегазодобывающие предприятия Ямала уже применяют некоторые из технологий.