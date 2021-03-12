Глава ЯНАО сообщил о закупке техники для борьбы с лесными пожарами

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил о планах закупить дополнительную технику для борьбы с лесными пожарами в регионе. Речь идет о более чем 100 единицах оборудования, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

По словам Артюхова, в округе начали готовиться к весенне-летнему периоду. О возможных предстоящих паводках будет известно в конце апреля. В ближайшее время на Ямале отработают тактику тушения лесных пожаров. Благодаря беспилотной авиации оперативные службы будут намного быстрее обнаруживать очаги.

«Надеемся, что оперативность также повысится. У нас появился целый набор беспилотников с большим радиусом действия», — отметил губернатор.

В 2021 году для восточной части округа приобретут еще два аппарата «Орлан-10». Артюхов добавил, что специалисты уже обучены пользованию специальной техникой.