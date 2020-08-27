Глава ЯНАО разъяснил, почему в регионе плохие дороги

«Мы строим на мерзлоте, посреди болот — это, действительно, сложно», — заметил глава Ямала.

Он выразил сожаление, что в этой сфере есть много ошибок, так как неправильно рассчитаны мерзлотные нагрузки. Другая причина заключается в смене климата. На состоянии мерзлоты отражается то, что зимы становятся теплыми.