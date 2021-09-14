Глава ЯНАО представил проект Северного широтного хода на совещании у вице-премьера

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в совещании у вице-премьера Юрия Борисова. Центральной темой собрания стали новые инвестиционные проекты уральских регионов и их социально-экономическое развитие. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Артюхов представил проекты, которые намерены реализовать в регионе с использованием инфраструктурного бюджетного кредита. Ключевой проект, представленный главой ЯНАО — это Северный широтный ход. В его рамках планируется создать единый арктический железнодорожный полигон.

«В перспективе — даст возможность выйти в порт Сабетта. Сегодня это уникальная возможность для всего Уральского федерального округа. Сейчас грузы с Урала идут на Балтику, в черноморские посты или даже на Дальний Восток», — рассказал Артюхов.