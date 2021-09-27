Глава ЯНАО поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил воспитателей и работников дошкольных образовательных учреждений с их профессиональным праздником. Праздник отмечают 27 сентября во всех регионах России, написало ИА «Север-Пресс».

«Этот замечательный день посвящен людям, от которых зависит благополучие наших детей, их счастливое детство. Быть воспитателем — высокое призвание! Ваша благородная профессия требует особых качеств. Ямальские воспитатели всегда славились педагогическим талантом, добротой и большой любовью к своему делу!» — сообщил Артюхов.

Он отметил, что от профессионализма дошкольных работников зависит дальнейшее развитие детей. Малыши, по его словам, делают первые шаги на пути к успеху именного с детского сада.

«От всей души благодарю воспитателей, дошкольных работников, ветеранов отрасли за заботу и любовь к детям, за преданность, внимание и искренность! Желаю всем вам новых профессиональных достижений, неиссякаемой энергии, вдохновения и благополучия!» — заключил губернатор.