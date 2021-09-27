Глава ЯНАО поручил активнее развивать сферу услуг в муниципалитетах

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил главам муниципалитетов активнее развивать сферу услуг. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на заседание, которое прошло в Салехарде 27 сентября.

Например, достичь желаемого показателя в регионе поможет поддержка франшиз. С 1 апреля на Ямале запустили программу по компенсации части паушального взноса. Сумой до 500 тысяч рублей воспользовались 28 предпринимателей.

«С осени мы предлагаем увеличить данную меру поддержки до трех миллионов рублей, распространив ее не только на паушальный взнос, но и на компенсацию платежей по роялти и обучению персонала», — сообщил менеджер проекта проектного офиса ЯНАО Сергей Хрущев.

Кроме того, муниципалитетам предлагается привлекать инвесторов. Сейчас в Салехарде ведутся переговоры с McDonald’s и KFC. Еще одним способом развития сферы услуг является поддержка местных компаний.

«Развитие сферы услуг теперь становится точно такой же задачей, как вовремя сданный объект благоустройства, как латание ям на дорогах», — заключил Артюхов.