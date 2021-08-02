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    02 августа 2021, 23:26

    Глава ЯНАО объявил о новой поездке по региону

    Артур Блянихов

    Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram анонсировал ежегодную большую поездку по региону. Она станет третьей по счету, передает «Ямал-Медиа».

    Поездка Артюхова стартует 9 августа. Он намерен на автомобиле посетить более 10 городов и поселков. Глава округа предложил местным жителям проложить маршрут поездки.

    «Во время прошлых поездок получал от вас много обращений — обязательно проверим, что по ним было сделано», — подчеркнул Артюхов.

    В прошлом году он преодолел около полутора тысяч километров, проведя за рулем машины порядка 30 часов. В общей сложности губернатор побывал более чем на 110 объектах.