Глава ЯНАО объявил о новой поездке по региону

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram анонсировал ежегодную большую поездку по региону. Она станет третьей по счету, передает «Ямал-Медиа».

Поездка Артюхова стартует 9 августа. Он намерен на автомобиле посетить более 10 городов и поселков. Глава округа предложил местным жителям проложить маршрут поездки.

«Во время прошлых поездок получал от вас много обращений — обязательно проверим, что по ним было сделано», — подчеркнул Артюхов.

В прошлом году он преодолел около полутора тысяч километров, проведя за рулем машины порядка 30 часов. В общей сложности губернатор побывал более чем на 110 объектах.