13 февраля 2023, 19:09
Глава ЯНАО Артюхов объявил о новом международном проекте на открытии Арктического культурного форума
Арктический культурный форум стартовал в Салехарде 13 февраля. В своем приветственном слове глава ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о работе над созданием Арктического международного музыкального детского конкурса, сообщил «Север-пресс».
Отмечается, что музыкальный конкурс разрабатывается совместно с российским пианистом Денисом Мацуевым.
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Губернатор подчеркнул, что такое международное мероприятие станет значимым культурным событием для Ямала.
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