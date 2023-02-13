Общество 13 февраля 2023, 19:09 Глава ЯНАО Артюхов объявил о новом международном проекте на открытии Арктического культурного форума

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Арктический культурный форум стартовал в Салехарде 13 февраля. В своем приветственном слове глава ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о работе над созданием Арктического международного музыкального детского конкурса, сообщил «Север-пресс».

Отмечается, что музыкальный конкурс разрабатывается совместно с российским пианистом Денисом Мацуевым.

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Губернатор подчеркнул, что такое международное мероприятие станет значимым культурным событием для Ямала.

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