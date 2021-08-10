Глава Ямала: жителей аварийных домов расселят до 2025 года

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заверил, что всех жителей аварийных домов расселят до 2025 года. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Он заявил, что сейчас для ямальцев — это задача номер один по своей важности. Также губернатор добавил, что к концу этого года будет расселена одна треть от общего количества жителей аварийных домов.

«В масштабах страны идем с опережением. Наш собственный план гораздо больше того, который поставил федеральный центр — миллион „квадратов“ вместо 250 тысяч», — заключил Артюхов.