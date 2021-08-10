Глава Ямала подвел итоги первого дня рабочей поездки по округу

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в первый день рабочей поездки пообщался с жителями Надыма. Главной темой для обсуждений стала тема здравоохранения. На втором месте оказались дороги. Об этом рассказал «Ямал Медиа».

По словам специалистов ямальского ЦУРа, вопросов к главе было действительно много. На набережную Надыма пришли около тысячи человек. Еще столько же следили за онлайн-трансляцией. Помимо здравоохранения и дорог, участников встречи интересовал жилищный вопрос.

Артюхов ответил, что на строительство нового жилья в регионе задействовано много сил. В последние годы квартиры получили сотни семей. Свое пространство получат и представители активной молодежи.

Кроме того, горожане подняли вопрос чумового капитала. Теперь кочевники смогут получать его не только за третьего, но и за последующих детей.