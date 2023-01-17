17 января 2023, 16:42
Глава Ямала и министр науки обсудили перспективы научной станции «Снежинка»
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, министр науки Валерий Фальков и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов провели рабочую встречу, где обсудили инновационные перспективы работы научной станции «Снежинка». Об этом сообщил сайт «Ямал медиа».
Первоочередными и главными задачами в работе станции являются аспекты зеленой энергетики и исследования вечной мерзлоты.
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Также на базе данной научной станции будут развивать водородную энергетику.
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