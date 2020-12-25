Глава Якутии сказал свое слово в конфликте депутата и министра из-за декольте

Законодательное собрание Якутии должно стать лидером среди других региональных парламентов не по числу скандалов, а по количеству реализованных в интересах жителей инициатив. С таким заявлением на своей странице в Instagram выступил глава республики Айсен Николаев.

Свое обращение он записал после того, как заместитель главы фракции КПРФ регионального парламента Петр Аммосов указал на глубокое декольте министра предпринимательства Ирины Высоких. Депутат заявил, что не мог сосредоточиться на ее выступлении.

Глава Якутии отметил, что депутату непозволительно вести себя подобным образом, особенно по отношению к женщине.

«Недопустимо такое обращение со стороны мужчины к женщине. Тем более со стороны народного депутата», — заявил глава Якутии.

Николаев напомнил, что уже говорил о том, что Государственное собрание (Ил Тумэн) должно стать первым среди региональных парламентов по количеству принятых инициатив. Но пока лидирует только по количеству скандалов.

«Это крайне неприятно. Я надеюсь, что и парламент республики, и партия КПРФ дадут свою оценку и примут меры к действующему народному депутату», — подытожил Айсен Николаев.

Мандатная и регламентная комиссия Госсобрания Якутии уже начала проверку в отношении депутата Аммосова.

В беседе с «Газета.ru» народный избранник заявил, что не считает себя виноватым и просить прощения не намерен. По его словам, главная проблема заключалась вовсе не в декольте, а в желании министра пролоббировать закон о продаже в Якутии слабоалкогольных напитков.