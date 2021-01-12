Глава Якутии присвоил экс-мэру Авксентьевой новое звание

Глава Якутии Айсен Николаев присвоил бывшему мэру Якутска Сардане Авксентьевой звание «Заслуженный работник народного хозяйства». Накануне Авксентьева объявила о своей отставке из-за проблем со здоровьем.

«Я высоко ценю ее вклад в развитие нашей республики и нашего города. Я подписал указ о присвоении звания <…>. Недавно мы с ней разговаривали, я попросил ее пролечиться, ей предстоят операции, ну и потом мы уже найдем возможность торжественно ей вручить», — сообщил Николаев в Instagram.

Он также заявил об уверенности в скорейшем выздоровлении экс-мэра. Глава региона обратил внимание, что решение об отставки было принято лично Авксентьевой, так как она понимала, что работать «вполсилы это неправильно». В очередной раз Николаев опроверг слухи давлении третьих лиц на бывшего мера и заверил, что его коллега не тот человек, на которого можно просто надавить.

Ранее стало известно, что после ухода Сардана Авксентьева останется в рядах городской команды, уточняет «Газета.ru». По ее словам, она будет на общественных началах выполнять обязанности советника будущего временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева.