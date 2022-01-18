Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в -40. Видео

Глава Якутии Айсен Николаев показал видео со своим крещенским купанием в проруби. От традиции он решил не отступать, хотя в республике стоят экстремальные морозы.

«Сегодня в Якутске ниже 40 градусов. Несмотря на холод, по традиции окунулся в крещенскую купель», — рассказал Николаев в своем Telеgram-канале.

По словам политика, для него купание в проруби в Крещение — это особое таинство и очищение. Он добавил, что в эти праздничные дни важно духовно обогатиться, а такие купания помогают зарядиться силой на весь предстоящий год.

Он отметил, что проруби для забора воды и специальные купели есть в десяти районах республики и городе Якутске. Купания организовали с соблюдением всех санитарных норм и необходимых мер безопасности.

В Московской области в этом году оборудовали 215 мест для крещенских купаний. Возле прорубей и иорданей дежурят спасатели и врачи. Список адресов можно посмотреть на онлайн-карте.