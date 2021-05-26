Глава Якутии обвинил СМИ в неправильном освещении вакцинации в республике

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что СМИ «все с ног на голову поставили», сообщив о якобы обязательной вакцинации в регионе. По его словам, власти выступают за то, чтобы прививочный процесс стал массовым. Но силой никто никого вакцинироваться не заставляет.

Накануне на официальном сайте правительства Якутии появился релиз об обязательной вакцинации от коронавируса. Позже из сообщения убрали слово «обязательная». Вопрос об этом снова подняли в среду на заседании регионального парламента, сообщило РИА «Новости».

«Вчера, конечно, средства массовой информации все с ног на голову поставили, что тут всех силой будут заставлять прививаться, обязательно прививку делать», — возмутился Николаев.

По его словам, власти Якутии выступают за масштабную вакцинацию, чтобы люди прививались, в особенности в труднодоступных территориях.

Решение вводить обязательную вакцинацию ранее раскритиковали в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По мнению ученого-вирусолога Феликса Ершова, обязательная вакцинация — это перебор. Всех поголовно прививать не стоит, так как люди могут быть уже с антителами.