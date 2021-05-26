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    26 мая 2021, 11:04

    Глава Якутии обвинил СМИ в неправильном освещении вакцинации в республике

    Ольга Назаркина

    Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что СМИ «все с ног на голову поставили», сообщив о якобы обязательной вакцинации в регионе. По его словам, власти выступают за то, чтобы прививочный процесс стал массовым. Но силой никто никого вакцинироваться не заставляет.

    Глава Якутии обвинил СМИ в неправильном освещении вакцинации в республике

    Накануне на официальном сайте правительства Якутии появился релиз об обязательной вакцинации от коронавируса. Позже из сообщения убрали слово «обязательная». Вопрос об этом снова подняли в среду на заседании регионального парламента, сообщило РИА «Новости».

    «Вчера, конечно, средства массовой информации все с ног на голову поставили, что тут всех силой будут заставлять прививаться, обязательно прививку делать», — возмутился Николаев.

    По его словам, власти Якутии выступают за масштабную вакцинацию, чтобы люди прививались, в особенности в труднодоступных территориях.

    Решение вводить обязательную вакцинацию ранее раскритиковали в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По мнению ученого-вирусолога Феликса Ершова, обязательная вакцинация — это перебор. Всех поголовно прививать не стоит, так как люди могут быть уже с антителами.