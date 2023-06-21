Общество 21 июня 2023, 15:17 Глава Якутии Николаев рассказал, сколько будет стоить возведение моста через Лену Глава Якутии Николаев: после пересмотра бюджета показатель опустился до 130 млн рублей

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Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что строительство моста через реку Лена составит 130 миллионов рублей. Первоначально предполагалось выделить на объект 176 миллионов рублей. Об этом написал РБК.

Слова главы региона подтвердила компания ВИС, которая занимается построением моста вместе с Ростехом, написали «Народные новости».

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Новый мост поможет подвести Амуро-Якутскую железную дорогу к Якутску и связать его с остальными российскими территориями. Таким образом можно будет соединить три федеральные трассы.