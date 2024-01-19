Общество 19 января 2024, 16:52 Глава Истры Витушева: округ с особым вниманием относится к участникам СВО

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Президент России Владимир Путин провел личные встречи с отдельными главами муниципалитетов. Участником мероприятия стала глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru.

В ходе выступления российский лидер указал на важность привлечения участников СВО к работе органов местного самоуправления. По словам Витушевой, в Истре этим направлением занимается центр поддержки.

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«Мы с особым вниманием относимся к участникам и ветеранам СВО», — пояснила глава округа.

Она также подчеркнула, что муниципалитет уже имеет опыт взаимодействия с ветеранами спецоперации.