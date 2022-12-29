29 декабря 2022, 14:37
Глава информслужбы телеканала «Россия-Культура» Владимир Лусканов скончался в возрасте 67 лет
Руководитель информационной службы телеканала «Россия-Культура» Владимир Лусканов умер на 68 году жизни. Об этом сообщили News.ru.
Отмечается, что причина ухода из жизни известного журналиста в настоящий момент не озвучивается. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, Лусканов отличался особой смелостью и талантом в организации коллективной работы.
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По данным сайта kp.ru, в разные годы жизни Лусканов проработал на телеканалах НТВ и РТР.
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