  • Глава Хакасии сделал 31 декабря выходным днем в регионе

    12 декабря 2019, 17:50

    Артур Блянихов

    В Хакасии 31 декабря объявили выходным днем. Соответствующий указ подписал глава республики Валентин Коновалов, передает ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу региона.

    По данным информагентства, выходной день в Хакасии будет смещен с 28 на 31 декабря. Это изменение коснется госслужащих, а также сотрудников бюджетных организаций. Другим региональным предприятиям также порекомендовали рассмотреть вариант со смещением выходного дня.

    Отмечается, что не в одной лишь Хакасии последний день года объявлен выходным. Жители 12 регионов страны также будут отдыхать 31 декабря.