Глава Хакасии сделал 31 декабря выходным днем в регионе

По данным информагентства, выходной день в Хакасии будет смещен с 28 на 31 декабря. Это изменение коснется госслужащих, а также сотрудников бюджетных организаций. Другим региональным предприятиям также порекомендовали рассмотреть вариант со смещением выходного дня.

Отмечается, что не в одной лишь Хакасии последний день года объявлен выходным. Жители 12 регионов страны также будут отдыхать 31 декабря.