Глава Хакасии отправился на карантин из-за COVID-19

Медики выявили COVID-19 у главы Хакасии Валентина Коновалова. 32-летний чиновник отправился в самоизоляцию. Он чувствует себя нормально и продолжит работать дистанционно.

«От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме», — написал Коновалов на своей странице в Instagram.

Он попросил земляков беречь себя и обещал рассказывать о своем самочувствии. За все время пандемии в республике выявили 5373 случая заражения коронавирусом.

На этой неделе COVID-19 выявили еще у одного главы российского региона — губернатора Костромской области Сергея Сытникова, пишет «Газета.ru».